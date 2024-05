Plus de 1000 modèles réduits réunis en France voisine

Le plan d’eau de Courtavon, en France voisine, connaît l’animation en ce week-end de Pentecôte. Sur le parking, des voitures aux plaques d’immatriculation françaises, allemandes, belges, luxembourgeoises et suisses, jurassiennes notamment. Leurs propriétaires sont venus assister au deuxième show international de modélisme. Plus de 1000 modèles réduits sont présentés, parmi lesquels des véhicules en tous genres, allant de bateaux aux avions. Différentes animations pour petits et grands ont été mises sur pied par la Miniflotte Colbert. RFJ a visité cette exposition, qui se tient encore ce lundi de 10h à 15h.