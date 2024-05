Contes, musique et patois feront halte dans les gares du canton

Les gares jurassiennes auront un air de salles de spectacle cet été. Dans le cadre des 50 ans du Plébiscite du 23 juin 1974, Geneviève Boillat et Jacques Bouduban vont sillonner le canton. Du 21 juin au 27 juillet, la conteuse franc-montagnarde et le musicien vadais établi à Neuchâtel présenteront çtéeci pe çtuli – Derrièrr la garr. Une création tout public racontant des histoires du Jura, en musique et saupoudrée de patois. Les deux artistes seront en représentation dans 32 gares différentes. « C’est un clin d’œil à Jura-24 qui voulait animer les gares principales. Et bien nous avons voulu aller dans les petits coins », explique Jacques Bouduban lors d’une répétition à Muriaux. Le musicien, qui chante et joue la comédie, a voulu utiliser des sonorités métalliques. « Les gares et les trains sont métalliques et puis, comme on va jouer dehors, c’est bien de faire un peu de bruit », indique-t-il.