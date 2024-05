Des Jurassiens férus de robotique se sont frottés au gratin mondial

C’était une première pour le canton. Une équipe jurassienne a participé au concours de robotique « Open European Championship » de la First Lego League. La compétition s’est tenue à Bodø en Norvège et a réuni 50 des meilleures formations du monde. La troupe de l’association Robots-JU, qui s’est bien préparée pour cette occasion, a pris le 36e rang de l’épreuve du match de robots. « Cet événement a permis à l’équipe non seulement de démontrer son savoir-faire mais aussi d’échanger et de s’inspirer des innovations d’autres jeunes talents internationaux », écrit lundi l’association Robots-JU dans un communiqué. Des participants du Mexique, d’Australie, des Etats-Unis, de Belgique ou encore de France ont pris part à ce concours. /comm-nmy