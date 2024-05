Autorisation délivrée pour les travaux de forage du projet de géothermie profonde

Le feu est au vert pour le démarrage du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne. Le canton du Jura indique ce mardi avoir autorisé la société Géo-Energie Jura SA à lancer les travaux de forage sur le site de Glovelier. L’Etat précise que les exigences découlant des autorisations délivrées et des conventions signées en 2015 et 2022 ont été vérifiées. Les services cantonaux concernés, avec l’appui des groupes de suivis spécialisés constitués en marge du projet, assureront une surveillance du chantier et interviendront selon les besoins. /comm-alr

Développement suit