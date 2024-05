L’ECA Jura recommande de prendre des mesures pour les bancomats

Trois en moins de trois semaines. Les banques passent un mois de mai mouvementé dans le Jura. Après Le Noirmont le 3 mai, deux distributeurs ont été explosés lundi au petit matin, celui de la BCJ à Alle et celui de La Poste à la gare à Porrentruy. La police cantonale, appuyée par plusieurs autres corps de police, nous a informés ce mardi à la mi-journée qu’aucune arrestation n’était en cours. Ces récents événements remettent sur le devant de la scène la sécurisation de ces machines. Les deux appareils détruits lundi se trouvent en façade d’un bâtiment. Au Noirmont, il est à l’intérieur d’un sas.





Quelles solutions de protection ?

Face à ces attaques récurrentes, en Suisse, mais aussi à l’étranger, une cage de protection développée dans le Jura depuis fin 2020 semble répondre aux attentes. Le processus, mis en place par Frédéric Ramseyer, obstrue le bancomat en pleine nuit à des horaires que la banque définit. Le Jurassien confirme qu’une septantaine de ses boucliers nommés Talos ont été installés en Suisse, trois dans le Jura, mais surtout en Valais, à Fribourg et dans la région lausannoise, et bientôt en Allemagne et en France. Dernièrement à Yvonnand, le volet blindé a dissuadé des voleurs qui s’en sont pris à un autre bancomat. L’ECA Jura reconnaît d’ailleurs ce système de protection qui permet d’éviter de payer une surprime. Depuis 2022, l’établissement cantonal d’assurance facture en effet un supplément de 900 francs par an aux bâtiments qui abritent un bancomat. Une autre manière d’éviter de payer ce surplus est de placer le distributeur à l’intérieur, comme au Noirmont. /ncp