Le forage a démarré sur le site du projet de géothermie profonde

Le projet de géothermie profonde a officiellement débuté à Haute-Sorne. Les travaux de forage ont été lancés mardi en fin d’après-midi sur le site de Glovelier. Ils s’étaleront sur plusieurs mois et dureront 24h/24 et 7 jours sur 7. L’exploitant Géo-Energie Jura SA avait obtenu un peu plus tôt dans la journée toutes les autorisations requises de la part du canton.

Ce premier forage devrait atteindre une profondeur d’environ 4'000 mètres d’ici le mois de septembre. Selon le communiqué transmis mardi soir, il s'inscrit dans la première phase du projet-pilote de Haute-Sorne et contribuera de manière déterminante à l’exploration du sous-sol profond. Il s’agit, en effet, du premier forage dans l’Arc jurassien suisse, entre Genève et Bâle, à traverser entièrement les sédiments et à atteindre le socle cristallin, soulignent les promoteurs. Ces derniers ajoutent que des tremblements de terre perceptibles peuvent être pratiquement exclus pendant le forage.



Après une évaluation détaillée des données géologiques obtenues lors du forage, des tests de stimulation sont prévus pour le premier trimestre 2025. Les résultats de ces tests permettront de déterminer si la deuxième phase du projet peut être mise en œuvre comme prévu, indiquent Géo-Energie Suisse et Géo-Energie Jura dans leur communiqué.

Pour des raisons de sécurité, la plateforme de forage n’est pas accessible. Le public pourra toutefois observer le chantier depuis une terrasse panoramique située au-dessus du pavillon d’information. Une webcam permettra, par ailleurs, de visualiser en temps réel les travaux en cours. /comm-alr