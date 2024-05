Quand Boncourt accueillait des enfants fuyant la guerre

Des montagnes de tartines à Boncourt

A l’automne 1944, 13'500 enfants français fuyant la guerre ont été accueillis en Suisse. Boncourt a été un témoin privilégié puisque des habitants ont facilité ces passages. La famille Burrus a notamment accueilli de nombreux enfants, qui sont ensuite partis à Bâle puis ont été placés dans des familles. Parmi-eux, il y avait Marie-Thérèse Boiteux. Elle avait tout juste 5 ans à l’époque. « J’ai grandi avec l’idée que le froid et la faim c’était normal, se souvient-elle. Pour moi, tout était normal, je n’avais jamais rien connu d’autre. » Elle raconte comment l’enfant qu’elle était vivait la guerre, un quotidien souvent interrompu par les alertes où il fallait courir se cacher pour éviter les bombes. Et puis, en 44, suite à un appel de la Croix Rouge, des milliers d’enfants sont autorisés à fuir en direction de la Suisse. Marie-Thérèse Boîteux quitte alors sa famille, accompagnée de son oncle de 14 ans. « On a voyagé dans un camion poubelles jusqu’à Delle. Et nous avons été accueillis par la famille Burrus à Boncourt. Je me souviens qu’il y avait des montagnes de tartines. On n’avait jamais vu ça. » Marie-Thérèse Boiteux passera finalement 6 mois dans une famille de Kirchberg avant de retourner en France à la fin de la guerre.