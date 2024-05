Solo Swiss célèbre un siècle d'existence

Une automatisation demandée

Solo Swiss a profité de cet anniversaire pour présenter plusieurs nouveautés, dont un four à pot désormais automatisé. « Nous avons intégré l’automatisation complète des fours à pot de revenu et de recuit, explique David Salerno. Nos clients souhaitent avoir le moins d’opérations possibles de la part des opérateurs. Ce nouveau four permet de travailler entre 4 et 8 heures en continu. »

Une autre demande des différents secteurs de l’industrie concerne l’aspect esthétique des fours. « On a toujours reconnu nos compétences techniques, mais on nous a aussi fait remarquer que nos fours n’étaient pas très esthétiques » explique David Salerno. C’est pourquoi l’entreprise propose désormais une gamme de fours réimaginés et repensés pour coller aux exigences actuelles de ses clients. « L’aspect esthétique est particulièrement important pour les clients du médical, de l’horlogerie et de la micromécanique. L’ergonomie et le poste de travail ont aussi été repensés. »