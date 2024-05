Un travail dangereux sur les routes jurassiennes

L’entretien des routes et de leurs abords présente de nombreux risques. Les employés de la voirie cantonale passent la majeure partie de leurs journées au sein du trafic. Ils doivent sécuriser les chantiers avant même de se mettre à l’œuvre. Cette sécurisation consiste principalement à avertir les conducteurs grâce à une signalisation adaptée. « On va sécuriser à l’aide de triopans (ndlr : panneaux de signalisation typiques des chantiers, en forme de pyramide) et de flashs afin que les automobilistes nous voient assez rapidement », explique Thierry Brunner, qui a été mobilisé ce mercredi entre Delémont et Courrendlin pour le fauchage printanier. Le chef d’équipe pour le district de Delémont précise que chaque employé de la section jurassienne de l’entretien des routes qui œuvre sur le terrain doit rester particulièrement attentif à la circulation : « il faut toujours avoir un œil sur les automobilistes, parce qu’ils sont pris par leur smartphone et par leurs pensées. Ce qu’il se passe sur la route est le dernier de leurs soucis ».

Thierry Brunner appelle néanmoins les usagers à également faire preuve d’une attention particulière. Il évoque quelques bons réflexes à prendre afin de garantir la sécurité du personnel en bords de route. Il s’agit donc de ralentir, être attentif à ce qu’il se passe et aux travaux qui sont en train d’être réalisés, adapter sa vitesse et au besoin, ralentir voire s’arrêter.