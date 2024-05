Copeaux et tapis pour le confort des festivaliers du Dritchino

La 2e édition de Dritchino Open air festival démarre vendredi à 17h. Les artistes vont se succéder jusqu’à samedi tard dans la nuit sur le site de Courgenay. Si le premier festival l’année dernière s’était déroulé sous un grand soleil, les récentes pluies rendent le terrain plus spongieux cette année. Les bénévoles font leur possible pour éviter aux festivaliers de se retrouver dans la gadoue. Serge Surgand, président du comité d’organisation du festival, estime quand même avoir de la chance : « Sur ce terrain, on a une évacuation qui se fait assez facilement et rapidement. »

Pour protéger au maximum le champs, de grandes plaques ont été disposées sur le devant de la scène le temps de faire le montage avec de lourdes machines, elles seront remplacées par des tapis. « On va dérouler ça sur 20 m par 30 m, donc on peut mettre plusieurs milliers de personnes dessus », précise le président. Des dizaines de m3 de copeaux seront aussi placés aux endroits stratégiques.





Adieu les sandalettes !

Alors que lors de la première édition le soleil régnait en maître, ce sera plus froid et humide cette année. Selon Serge Surgand, les gens sont bien conscients d’être dans un festival en plein air avec la contrainte de la météo : « On va s’habiller un peu plus et puis on va mettre d’autres chaussures. »