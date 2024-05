Immersion le temps d’un concert avec Wet Cloths

Plonger le public dans un périple entre tendresse et tension. Voici la proposition du nouveau projet de Wet Cloths. Le trio jurassien de jazz, composé de Jonas Lachat au piano, Nil Flückiger à la basse et Maxence Nappez à la batterie, s’est allié à l’artiste Maera Suh-ju Dusapin pour créer le spectacle intitulé « Hydrophonic ». Ce concert immersif mélange plusieurs domaines artistiques entre musique, visuels et textes, le tout dans une scénographie en constante évolution. « Le but était de raconter une histoire, où l’on a envie de ramener l’auditeur, ou plutôt le spectateur (…) dans toutes sortes d’émotion », explique le bassiste de Courchapoix. Le concert d’une heure consiste donc en un mélange de projections continues d’animations de peinture digitale, parfois improvisées, et de compositions musicales originales. La narration d’un personnage féminin en quête de dialogue vient ponctuer l’expérience. « On s’est tous rendu compte que si cette collaboration devait exister, il fallait que l’on trouve un langage commun. Et ça parle de ça en faite », détaille Maera Suh-ju Dusapin.