Tramelan fait la promotion des métiers d’avenir

Le 24 août prochain, la compagnie SwissApollo va mettre sur pied un événement de grande ampleur afin de promouvoir les professions dans les domaines techniques et scientifiques dans la région du Jura bernois. Devant la presse réunie jeudi au CIP de Tramelan, Lukas Viglietti, directeur de SwissApollo, rappelle l’importance des métiers d'avenir qui manquent aujourd’hui particulièrement de relève, comme les secteurs des micro-techniques, de l'horlogerie ou de l'aviation.

Au menu de cette journée qu’il place sous le signe de la découverte et de l’interaction : une dizaine d'expositions, des conférences avec un concert du SWISS Band et la venue de plusieurs têtes d'affiche comme l'astronaute Claude Nicollier ou le pilote Hervé de Saint-Exupéry, descendant directe du célèbre aviateur-écrivain. La Patrouille Suisse viendra exceptionnellement faire plusieurs passages en formation au-dessus de Tramelan. Le show sera suivi d’une démonstration en vol du Super Puma. Des rendez-vous qui peuvent toutefois paraître dissonants dans un monde où les jeunes générations se préoccupent de plus en plus de protection du climat et d'écologie pour assurer leur avenir. Pourtant, Lukas Viglietti balaie le paradoxe. Il estime que tous les projets technologiques mis en place pour lutter contre le réchauffement climatique viennent des techniques spatiales et de l’aviation.