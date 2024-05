Un report pour les 12 heures de jass

Les 12 heures de jass n’auront pas lieu cette année. La 7e édition de la manifestation sera reportée d’un an pour se tenir en 2025. En cause : les départs de plusieurs membres du comité d’organisation qui n’ont pas encore pu être compensés. L’association « Les amies et les amis du Jass » lance ainsi un appel pour retrouver des forces vives. La 6e édition des 12 Heures du Jass s’est déroulée le 9 décembre 2023 à Alle. La manifestation s’est achevée sur « un succès complet » qui a permis d’offrir un don de 5'000 francs à l’association « Sentiers pour tous » qui offre des sorties en joëlette à des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, La remise du don a eu lieu vendredi dernier à Bonfol. /comm-fco