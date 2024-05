Une voiture de luxe importée illégalement en Suisse

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières annonce ce jeudi l’interpellation le 16 mai d’un automobiliste qui transportait une voiture de luxe. Le ressortissant suisse a annoncé avoir franchi la douane inoccupée à Fahy avec ce véhicule acheté au Luxembourg. Il a aussi précisé que les formalités douanières seraient réglées le jour suivant. Le véhicule introduit illégalement vaut plusieurs centaines de milliers de francs. C’est pourquoi les douaniers ont demandé un dédouanement de plusieurs dizaines de milliers de francs, en plus d’une amende pour infraction à la loi sur les douanes, à la loi sur la TVA et à la loi sur l’imposition des véhicules automobiles. /comm-cdf