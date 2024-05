La manifestation contre la géothermie profonde dérape

La manifestation contre le projet de géothermie profonde en Haute-Sorne dérape. Plus d’une centaine de personnes se sont réunies aux abords du site du forage à Glovelier ce vendredi matin. La manifestation, qui se voulait « pacifique et conviviale » pour dénoncer ce « chantier de la honte », a débordé. Une personne est notamment entrée sur le site, fermé au public, pour escalader une citerne et déployer une banderole contre le projet avant d'être intercepté. Des barrières ont été violemment secouées et cassées. Un tracteur a également aspergé la zone de purin, a constaté notre journaliste sur place.

Le groupe d’intervention de la Police jurassienne s’est déployé pour faire quitter les lieux aux opposants les plus virulents. La situation est désormais sous contrôle. /lge-gtr