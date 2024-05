Quatre expositions pour célébrer les 50 ans du Plébiscite

Les exhibitions liées au 50 ans du Plébiscite du vote du 23 juin 1974 se précisent. L’association Jura-24 a présenté ce vendredi matin à Moutier les quatre expositions qui se tiendront du 23 juin au 28 septembre aux quatre coins du canton. Une affluence de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont une bonne moitié de Jurassiennes et Jurassiens, est attendue, a relevé la présidente de Jura-24, Marie-José Portmann.

La lutte pour l’autonomie sera mise en lumière dans l’ancien hangar douanier à la gare de Porrentruy dans l’exposition « Des racines et des rêves ». L’histoire du combat jurassien sera racontée via des archives filmiques projetées sur des écrans, des éléments de décor et audio.