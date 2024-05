100e anniversaire de la section chaux-de-fonnière de la SJE

Cela n’est pas connu de tout le monde : la Société jurassienne d’émulation possède des sections locales implantées à l’extérieur du canton et du Jura historique, Jura-Nord et Jura-Sud compris. Parmi elles, celles du canton de Vaud, de Genève, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Cette dernière fête cette année ses 100 ans d’existence. Pour l’occasion, la SJE a délocalisé son assemblée générale annuelle en terres chaux-de-fonnières, où elle s’est déroulée en présence des autorités de l’endroit, mais aussi des présidentes du Parlement et du Gouvernement jurassiens, à savoir Pauline Godat et Rosalie Beuret Siess.

La section locale de la SJE, qui compte 35 membres, permet à ceux-ci de « garder un lien avec le canton », explique son président Pascal Bourquin. « Chacun d’entre nous, à des niveaux différents, a des attaches avec le canton, avec sa population, avec sa géographie, ses paysages, sa culture. Cette section locale, c’est une manière de perpétuer ces liens. » L’antenne chaux-de-fonnière de la SJE, comme les autres qui sont extérieures au Jura, vise aussi à « élargir le champ de connaissances le plus possible, en dépassant largement le canton en lui-même », dixit Pascal Bourquin. /comm-tbe