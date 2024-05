La Danse sur la Doux, cruciale pour les commerces

De l’importance de la Danse sur Doux pour les commerces de la vieille ville de Delémont. Au milieu des guinguettes, des manèges et de la musique, la foire commerciale se sera taillé une part plus importante dans le programme de la 53e édition de la manifestation qui se termine ce samedi soir dans la capitale jurassienne. Elle aura en effet débuté dès vendredi après-midi, contre samedi matin habituellement, pour se terminer samedi vers 18h.

Cet aménagement est salué par les commerçants. « C’est très bienvenu », explique Pierre-Nicolas Jakubczak, président du Groupement des commerçants de la vieille ville de Delémont. « La Danse sur la Doux est certainement l’événement le plus important de l’année », poursuit-il.

Samuel Charpilloz, gérant du magasin Chaussures confort, plussoie : « Ça nous permet de liquider les stocks. C’est vraiment très important et pour faire du chiffre, et pour faire de la place. On a d’ailleurs toute une clientèle qui vient spécialement pour l’occasion, c’est un événement qui apporte des clients qu’on voit principalement là », conclut-il. /tbe