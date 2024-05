La Muco Ride est de retour, sept ans après la première édition

Se mobiliser pour une cause qui lui est chère. C’est ce qu’a décidé de faire Asiana Tschan. La jeune femme organise ce samedi pour la deuxième fois la Muco Ride à Moutier. Au programme : des tours en voitures et en motos américaines, des concerts et un DJ. Un format bien particulier pour récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose, dont elle est elle-même touchée. L’organisatrice tient à son concept, qui transcende le lien qu’elle entretient avec son père, grand fan de motos et de voitures.