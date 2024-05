Carton plein pour Dritchino

Serge Surgand, président du comité d’organisation du Dritchino tire un bilan extrêmement positif : « On a été pris de stress plusieurs fois par la météo, et puis finalement ça a été moins catastrophique que prévu, on s’en sort avec une super affluence et une super deuxième édition », explique-t-il. Au niveau financier, il ne peut encore articuler de chiffres définitifs, mais s’attend toutefois, au vu de l’affluence, à un bénéfice.