Le mur de Berlin et la Guerre froide exposés à Moutier

Pour l’ensemble du projet, huit élèves se sont engagés dans cette aventure de deux ans. Un processus long et fastidieux : « Il faut se rendre compte que l’on a seulement 90 minutes par semaine pour faire avancer le projet. », précise Selena de Weck. Avant de se lancer concrètement, il a fallu se renseigner sur la thématique qui n’était pas encore abordée dans le cadre scolaire, au début du projet. Un voyage à Berlin de quatre jours a ensuite permis de visiter les lieux emblématiques et de s’imprégner des musées liés au mur de Berlin et à la guerre froide. Ce n’est que lors de la deuxième année du projet que le travail manuel est entré en compte.

L’exposition prend finalement plusieurs formes : infographie, maquette, reconstitution d’un intérieur d’époque et d’un bout du mur de Berlin, anciens documents, fresque et même escape game. En plus de ces différents postes, il sera possible de découvrir des voitures allemandes de l’époque, mises à disposition par l’association Trabans.

Lara Escande a 15 ans et a pris part à ce cours à option. L’élève de 11e année a même intégré sa mère dans l’exposition, elle qui était dans l’est de Berlin quand le mur était encore érigé. Un bon moyen d’en apprendre plus sur elle et sur sa manière de fonctionner, d’après Lara Escande.