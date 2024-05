Ils forcent deux contrôles avant d’être arrêtés

Les gardes-frontières et la gendarmerie jurassienne ont interpellé ce week-end deux individus qui transportaient du cannabis. Il était environ 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu’un bus immatriculé en Europe a forcé un contrôle de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, dans le secteur Lucelle-Bourrignon. Immédiatement avertie par les fonctionnaires de la Confédération, la police cantonale jurassienne a installé un barrage à l’entrée ouest de Delémont. Arrivé sur place, le véhicule suspect a encore une fois tenté de passer à travers les mailles du filet, mais un pneu arrière a été crevé par une herse. Le bus s’est immobilisé 500 m plus loin, près d’une station-service à l’entrée de la ville. Deux personnes en sont précipitamment sorties. Les gardes-frontières et les gendarmes sont parvenus à les interpeller rapidement. Dans le bus, les agents ont découvert un peu moins de 100 kg de chanvre fraîchement coupé ainsi que des plants.

Personne n’a été blessé lors de cette opération. Les deux individus ont été mis en arrestation provisoire, et le Ministère public a ouvert une enquête. /comm-lad