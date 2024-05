La visite de Québec au Jura

Le Jura et la ville de Québec soignent leurs relations. Une délégation de la cité de la Belle Province – emmenée par la mairesse suppléante Catherine Vallières-Roland – était de passage dans le canton ce week-end. L’élue québécoise a été accueille et accompagnée par la présidente du Gouvernement jurassien Rosalie Beuret Siess, ainsi que par les ministres Jacques Gerber et Martial Courtet.

Cette visite a été marquée par la signature d’une nouvelle Entente entre Québec et l’entreprise Richard Mille pour le bon fonctionnement et l’assistance technique de l’Horloge monumentale offerte par le Jura à la ville pour son 400e anniversaire, il y a dix ans maintenant. La délégation québécoise s’est également rendue à l’Ecole des métiers techniques, à Porrentruy, où des professeurs et des étudiants travaillent actuellement au montage d’une réplique du mouvement de la fameuse horloge. Cette réplique prendra place à la Division technique, où elle devrait être inaugurée le printemps prochain.

La coopération entre le Jura et Québec se poursuit par ailleurs à travers les activités du Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie. Le canton et l’entreprise Richard Mille vont lancer le mois prochain la 3e édition du Prix CEQF, qui vise à consacrer un travail remarquable questionnant et révélant les échanges et interactions au sein de la Francophonie. /comm-rch