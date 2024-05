Un nouveau président pour Tramlabulle

Le nouveau visage qui incarne Tramlabulle est connu. Bruce Rennes a été élu à la présidence du festival de bande dessinée vendredi à l’occasion de la 29e assemblée générale de l’association. Il succède à Cédric Humair, qui avait annoncé son départ en septembre dernier pour devenir le nouveau patron de Delémont’BD. Bruce Rennes, avait déjà rejoint le comité de Tramlabulle il y a 2 ans. Grand amateur de bande dessinée depuis son plus jeune âge – il avoue sans détour son attachement au « Journal de Spirou »-, le régional de 48 ans rédige également des chroniques pour le site internet « Les amis de la BD ». « Tramlabulle fonctionne très bien. L’ancien président et le comité ont très bien travaillé toutes ces années. J’espère peut-être apporter un peu plus de réseautage », explique-t-il.