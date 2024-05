Le Bibliobus accueille la parole des requérants d’asile

Donner la parole aux requérants d’asile dont la demande est en suspens ou a été refusée. Voici l’objectif de l’exposition itinérante « Voix de résistance », mise sur pied par l’association « Reliefs » et hébergée par le Bibliobus Jura & Grand Chasseral jusqu’au 5 juillet. On peut y découvrir le témoignage des répercussions des procédures d’asiles sur le quotidien et la santé des migrants concernés, à travers cinq enregistrements sonores et une série d’affiches. Une sélection de films et de livres sur le sujet, issue des collections du Bibliobus, vient compléter l’exposition.

L’exposition itinérante « Voix de résistance » est à visiter au Bibliobus jusqu’au 5 juillet prochain. L’institution peut être contactée par téléphone au 032 421 40 10 ou par email afin de connaître ses lieux de passages. /comm-jad