Un film en projet pour retracer l’épopée du HCA en Coupe de Suisse

Pierre Morath en appui

Les premières réflexions datent du 3 février 2020. Depuis le projet a mûri dans les têtes de Basile Sanglard, coréalisateur et coproducteur, et de Gauthier Corbat, coscénariste et coproducteur. Les deux Ajoulots se sont approchés de Pierre Morath. Le Genevois, réalisateur de « Free to run », a accepté de participer à l’aventure en tant que coscénariste et coréalisateur. Il apporte une touche professionnelle à ce projet, qui est en phase d’écriture. La recherche de fonds a également commencé. Basile Sanglard articule un budget qui avoisine le demi-million de francs,

Un premier palier à 60'000 francs doit être franchi afin de finaliser un préprojet qui permettra de solliciter des financements auprès, par exemple, de l’Office de la culture. /ncp