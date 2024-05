visarte.jura fait s’entremêler art et politique

Une Biennale festive pour visarte.jura. La 20e édition de l’exposition de la section régionale de l’association professionnelle des artistes visuels a lieu en deux temps dans les anciennes usines Condor à Courfaivre, du 1er au 23 juin, puis du 31 août au 22 septembre. Elle se tient lors d’une année de triple commémoration : la 20e Biennale, les 45 ans du groupe visarte.jura et le jubilé du plébiscite pour la création du canton du Jura. Dans ce contexte, l’association « aux arts ! » a réalisé en parallèle l’exposition « L’Art de l’Autonomie » sur des artistes qui ont participé à la création du canton du Jura.

Cette exposition historique se compose de 11 sections : « J’ai voulu notamment mettre en évidence les différents combats contre la place d’armes des Franches-Montagnes et j’ai voulu parler de Moutier comme un incubateur culturel autour de cette identité artistique jurassienne avec l’atelier de gravure et les éditions Max Robert. J’ai voulu parler évidemment de la liberté, il sera question de Tristan Solier qui a fait de la prison pour objection de conscience. On aura un épisode terrible qui est celui de la répression à Moutier et qui a été raconté par Maggioni. On va évoquer un des grands mécènes qui accompagne la naissance du canton du Jura avec une fondation qui va aider les artistes, Joseph Lachat. Il sera aussi question du Café du Soleil et d’une galerie qui a été un endroit d’émulation et d’effervescence extraordinaire avec la galerie Au Virage à Séprais », explique Yves Guignard, commissaire de l’exposition « L’Art de l’Autonomie ». Cet historien de l’art a pu compter sur le soutien institutionnel de la Collection jurassienne des beaux-arts et des musées de Porrentruy, Delémont et Moutier, ainsi que sur l’appui des familles des différents artistes, parmi lesquels Coghuf, Jean-François Comment, Peter Fürst, Noël Jeanbourquin, Liuba Kirova, Gérald Tolck, Arnold Stékoffer, Tristan Solier ou encore Yves Voirol.