Une révision de loi pour intégrer les employés de Moutier

L’intégration des employés de Moutier est sur la table du Parlement. Le Gouvernement lui a transmis un message relatif à la modification partielle de la loi sur le personnel de l’Etat. L’objectif est de mettre en œuvre les engagements pris par le canton du Jura dans le cadre de l’accueil de la cité prévôtoise. Ce projet définit ainsi les modalités pour intégrer au mieux le personnel qui travaille actuellement pour l’administration cantonale bernoise et pour l’administration communale de Moutier. Il est ainsi proposé de procéder par l’adjonction de la loi sur le personnel de l’Etat de dispositions transitoires. Cela va se faire en trois étapes. La première misera sur la reprise du personnel domicilié et employé à Moutier, la deuxième traitera des transferts de postes. Certains emplois communaux seront « cantonalisés » dans le cadre du transfert de la commune. Il n’est pour l’heure pas possible, selon le canton du Jura, d’estimer l’impact financier de ces démarches.

Les autorités ainsi que la Coordination des syndicats ont tous deux validé ce projet. La phase de consultation s’est ainsi achevée sur un écho favorable. L’entrée en vigueur de la loi révisée est prévue pour le 1er février 2025. /comm-lge