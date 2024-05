Du changement à la tête du CJB

Elisabeth Beck a été élue à la présidence du Conseil du Jura bernois (CJB). La socialiste succède donc au président sortant, l’UDC Etienne Klopfenstein. Elle a été choisie par 22 voix. Le bureau du CJB est complété par Virginie Heyer au poste de vice-présidente, Cyprien Louis en tant que 1er assesseur et du président sortant Etienne Klopfenstein en tant que 2ème assesseur. La passation de pouvoir s’est faite ce jeudi, devant la presse, même si la nouvelle présidente entrera en fonction ce samedi, pour une période d’un an. Le CJB a profité de cette conférence de presse pour présenter une rétrospective de son exercice 2023. Le Conseil du Jura bernois s’est affairé sur trois dossiers principaux. Il s’agit, entre autres, du projet Avenir Berne Romande, du programme de soutien Interreg et du déménagement du CEFF Artisanat. /tbu