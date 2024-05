L’identité jurassienne s’expose

L’identité jurassienne au cœur d’une exposition. Le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy inaugure ce samedi sa nouvelle exposition temporaire. Elle s’intitule « Jura je t’aime : L’identité au cœur de la liberté » et propose d’explorer les différents éléments qui ont contribué à forger l’identité jurassienne à partir des années 1960, en pleine lutte pour l’indépendance. C’est l’historien Jérôme Gogniat qui a conçu l’exposition. De nombreux documents d’archives issus des collections du musée guideront les visiteurs : photographies, films inédits, affiches, costumes et même l’emblématique bélier du groupe Bélier. L’objet original trône au milieu de l’exposition, seul le tronc a été changé pour un modèle plus petit, mieux adapté aux locaux. « C’était important de mettre l’accent sur la jeunesse, explique la conservatrice du musée Anne Schild. Le Bélier a été un fer de lance de la lutte jurassienne. C’est en 1967 que la tête de bélier a été réalisée et deviendra un élément central lors des Fêtes du Peuple, qui démontre la force et la détermination de cette jeunesse jurassienne. »