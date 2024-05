La Main Tendue Nord-Ouest se porte bien

Pour ses 60 ans, la Main Tendue Nord-Ouest s’est bien portée en 2023. La section régionale de l’association indique jeudi dans un communiqué avoir profité de la « bonne visibilité offerte par le jubilé » et « quelques dons extraordinaires. » Le nombre de conversations téléphoniques recensées au poste de Bienne, qui couvre les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, le Jura bernois, le Seeland et une partie du canton de Soleure, a augmenté de 6,6% par rapport à 2022. Les problématiques les plus souvent abordées sont celles liées à la gestion du quotidien (48,07%) et la souffrance psychique (17,68%). Le nombre d’appels liés aux idées suicidaires a connu une légère diminution avec 25 appels en moins par rapport à 2022, précise le communiqué.





Manque de ressources bénévoles

La difficulté majeure de la section Nord-Ouest de l’association reste le recrutement de bénévoles. L’équipe située à Bienne est actuellement constituée de 41 écoutants, mais il lui en faudrait une soixantaine pour assurer son bon fonctionnement. La Main Tendue affirme donc miser sur la nouvelle volée qui est sur le point de commencer sa formation. Cette dernière est notamment financée grâce aux dons. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la Main Tendue Nord-Ouest. /fba