Le Chœur de chambre jurassien fête deux bicentenaires

Le Chœur de chambre jurassien fête un double anniversaire. Dans sa nouvelle programmation, l’institution présentera des œuvres des compositeurs Anton Bruckner et Peter Cornelius, tous deux nés il y a 200 ans. Des chants sacrés de la période romantique qui seront interprétés a cappella mi-juin dans la région, en latin et surtout en allemand, langue indissociable de cette époque. « Chanter en allemand, c’est extrêmement agréable. On sent que la musique fait vivre le texte », affirme Claire-Lise Nusbaumer, co-présidente du Chœur de chambre jurassien. « Avec l’expérience, l’allemand est devenu plus instinctif à chanter. C’est parfois difficile de passer, dans sa propre langue, du langage parler au langage chanté », ajoute-t-elle.