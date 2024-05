Le patrimoine historique de Moutier s’expose en ville

Depuis trois semaines, des panneaux agrémentés de photos anciennes et de petits textes explicatifs ornent les murs de certains bâtiments et zones historiques de Moutier. Leur localisation restera secrète, prévient Stéphane Froidevaux, conservateur du Musée du Tour automatique et d’Histoire de Moutier, car l’idée c’est justement de surprendre les habitants et touristes au détour d’une balade. Après quatre années de travail de la part du musée prévôtois, on peut désormais observer ces 23 panneaux. L’inauguration, de ces années de recherches dans les archives, s’est faite ce jeudi. Les panneaux sont répartis sur trois zones différentes qui sont : le centre-ville, la place de sport et le quartier industriel. D’autres zones devraient voir le jour prochainement, confie le conservateur, qui souhaite que ce parcours soit « perfectible » pour ajouter davantage d’histoire.