Les voisins en fête à Delémont

Faire connaissance, se retrouver et échanger avec ceux que vous croisez peut-être tous les jours dans votre rue : c'est l'objectif de la Fête des voisins qui se tient ce vendredi à Delémont pour la 3e année consécutive. Un évènement organisé par le Service de la cohésion sociale qui met à disposition des cartons d'invitations, des tables, offre des produits locaux pour l'apéritif et un jeu de carte (offert par la ludothèque). Au total, 23 quartiers participent cette année, un bilan très satisfaisant pour Cathy Tobler, agente administrative au Service delémontain de la cohésion sociale. « L’engouement est là. On reçoit des demandes d’inscriptions avant même de commencer la campagne de communication, ça veut bien dire que les gens attendent cet évènement », explique-t-elle. « On a vraiment comme objectif de donner l’impulsion à la population et de lui permettre d’organiser elle-même sa propre Fête des voisins dans son propre quartier », ajoute Cathy Tobler. /mmi