Le Festival de la Liberté veut « faire déborder la vieille ville » de Moutier

Malgré la programmation de Sim’s et Manau lors des éditions précédentes et de La Fouine cette année, le Festival de la Liberté n’est pas volontairement orienté rap/hip-hop : « C’est un total hasard si on a trois fois des artistes plutôt axés rap/hip-hop, trois années de suite », précise Marina Zuber. La Prévôtoise estime que La Fouine touche un large public grâce à ses tubes populaires.

Les organisateurs avaient choisi de transformer la fête de la Liberté, manifestation initialement organisée pour commémorer le vote d’appartenance cantonale de la cité prévôtoise du 18 juin 2017, en festival apolitique et rassembleur : « On ne parle plus de politique, on a plus de lien avec la politique », lance Nicolas Terreaux.

