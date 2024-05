Le PSJ s’oppose à la décision de La Poste

Le parti socialiste jurassien grince des dents après la récente annonce La Poste. Le géant jaune a déclaré ce mercredi vouloir supprimer 170 offices postaux d’ici quatre ans. Les socialistes dénoncent ce vendredi une décision « fracassante et cavalière » qui causerait du tort au canton du Jura, notamment au niveau de l’emploi. Ils notent que « la Poste se porte bien financièrement » et estiment qu’il n’y a « aucune raison de réduire la présence de la Poste dans les régions ». Le parti déposera une interpellation à la prochaine séance du Parlement jurassien afin de connaître la position du Gouvernement et savoir comment ce dernier a prévu de réagir et de limiter les effets négatifs. Enfin, le PSJ précise qu’il prendra contact avec la Direction de La Poste et la Confédération pour exprimer son opposition et son mécontentement. /comm-jad