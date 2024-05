« Les Gourmands du Matin » : Martin Rioux

Une spécialité d’Amérique du nord s’invite dans « Les gourmands du matin ». Un plat qui tient au ventre et qui s’est forgé une réputation autour de la planète : La poutine ! La recette existe depuis plus de 70 ans et est composée de frites, fromage et sauce brune.

Dimanche, le musée de la vie jurassienne à Develier invite Martin Rioux. Ce restaurateur basé en Suisse Romande depuis des années à repris un Food Truck baptisé « Ma Poutine » il y a deux ans. Dans cette remorque en aluminium à l’américaine, il propose de déguster des saveurs de son pays, poutine et crêpes au sirop à la feuille d’érable sans oublier les queues de castors, une pâtisserie canadienne. Mais la première des saveurs se découvre en écoutant la voix de Martin Rioux.