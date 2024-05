Les opposants à la géothermie dénoncent un projet expérimental

Les opposants au projet de géothermie profonde de Haute-Sorne ont annoncé vendredi lors d'une conférence de presse leur mécontentement. Ils dénoncent un projet expérimental et clivant.



« On soutient tout ce qui est mis en place pacifiquement contre ce projet. Notre but est de tout mettre en œuvre pour qu'il ne se réalise pas », a lancé à Bassecourt le président de l'association Citoyens responsables Jura (CRJ) Jack Aubry.

Les membres de CRJ se sont employés à rappeler les dangers que fait peser, selon eux, cette expérimentation du promoteur Geo-Energie Jura sur la population et sur l'environnement. « C'est un projet expérimental qui n'a pas fait ses preuves. »

Les opposants ont évoqué les risques de sismicité et dénoncé avec véhémence les nuisances liées au chantier. Citoyens responsables Jura a reconnu qu'il ne pouvait plus avancer au niveau juridique en raison d'un manque d'argent et déplore n'avoir le soutien d'aucun parti politique. /ATS-cdf