C’est une page qui se tourne pour l’archéologie jurassienne. Robert Fellner part à la retraite ce vendredi, lui qui est arrivé en 1993 à la section archéologie et paléontologie de l’Office jurassien de la culture. Depuis 2010, il était archéologue cantonal. Robert Fellner, qui partira vivre en Autriche dans quelques semaines, avoue une certaine émotion au moment de quitter son poste et de mettre les voiles. Il se souvient parfaitement de son arrivée dans le Jura, lorsqu’il s’occupait des fouilles sur l’A16 : « C’était une immense opportunité pour le jeune scientifique que j’étais à l’époque », reconnaît-il. Ce chantier, qu’il qualifie « d’aventure », a été un « épanouissement » pour lui à titre personnel, mais a représenté aussi « une avancée significative » des connaissances sur notre région. A l’époque, la section comptait une centaine de collaborateurs. Ils ne sont aujourd’hui plus qu’une dizaine. Mais qu’importe… selon Robert Fellner, l’archéologie et la paléontologie ont un bel avenir dans le Jura. Les prochains défis s’articulent surtout autour des chantiers de réfection, par exemple sur la Place Roland Béguelin à Delémont. Le suivi demeure primordial, d’après l’archéologue cantonal bientôt fraîchement retraité, qui gardera un œil sur les activités menées dans les sous-sols jurassiens. /mle