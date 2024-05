Votations du 9 juin : prises de position des partis jurassiens

Les partis politiques jurassiens se positionnent en vue des votations du 9 juin. Le peuple suisse se prononcera sur quatre objets fédéraux, à savoir les deux initiatives sur les primes maladie, l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité physique », ainsi que sur la modification de la loi sur I’énergie et de la loi sur l’approvisionnement en électricité.





Initiative « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie »

L’initiative d’allègement des primes du Parti socialiste qui demande que les assurés ne consacrent pas plus de 10% de leur revenu disponible aux primes de caisses-maladie reçoit le soutien de l’ensemble de la gauche, à savoir le CS-POP, Les Vert-e-s et le PCSI. Les Vert’libéraux jurassiens se distancient du parti national et appellent à voter « oui ». Le PVL Jura estime que cela contribuera à améliorer le pouvoir d’achat d’une bonne partie de la population jurassienne. Le Centre, le PLR et l’UDC s’y opposent et jugent notamment que le texte ne s’attaque pas à la source du problème, soit les coûts de la santé.





Initiative « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé »

Sur la même thématique, l’initiative du Centre pour des primes plus basses, qui entend mettre un frein aux coûts dans le système de santé, n’est appuyée que par le PCSI. Les craintes d’une réduction des prestations et l’apparition d’une médecine à deux vitesses sont, notamment, évoquées par les autres formations politiques jurassiennes.