Jean-Daniel Ruch : « Je me dis que l’homme est bon »

Jean-Daniel Ruch retrace sa carrière dans un livre, qui est sorti de presse dernièrement. « Crimes et tremblements », aux éditions Favre, revient sur les 30 dernières années de l’ancien ambassadeur de Suisse en Serbie et Monténégro, en Israël et en Turquie. Le diplomate d’Eschert y évoque les grands conflits mondiaux, notamment celui en Ukraine. C’est d’ailleurs cet épisode qui a déclenché son envie d’écrire. « J’ai été pris de deux coups de sang, lors de l’agression russe contre l’Ukraine le 24 février 2022 […] et puis après encore plus lorsque les négociations visant un cessez-le-feu ont avorté », explique Jean-Daniel Ruch. Le diplomate était alors en poste en Turquie qui portait le processus. « J’ai suffisamment vécu dans des situations de conflits pour connaître les souffrances énormes que cause une guerre », indique le sexagénaire qui est d’avis que « plus tôt on met fin à une guerre, mieux c’est. »