La culture japonaise s’empare de Moutier

Départ pour le pays du soleil levant. Le temps d’une journée, la Sociét’halle de Moutier revêt son plus beau Cosplay à l’occasion de l’événement Shonen POP. Ce dernier a pour objectif de mettre en avant la culture japonaise à travers de nombreuses activités, stands, concerts et autres démonstrations d’art. La manifestation qui prend place ce samedi est scindée en deux parties. La première se déroule de 10h à 20h et c’est à ce moment-là qu’aura lieu la majorité des activités et des démonstrations, précise David Da Rocha, membre de l’équipe d’organisation. A cette occasion, un concours du plus beau Cosplay est planifié. Des tournois du célèbre jeu vidéo Mario Kart et du jeu de combat Street Fighter se tiendront également. Concerts et karaokés rythmeront la seconde partie de l’évènement entre 20h et 2h.