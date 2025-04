Le Rock’R Sauvage se lance pour une 4e édition

L’aventure continue pour le Rock’R Sauvage. Le festival de musique en plein air reviendra les 7, 8 et 9 août pour vivre une 4e édition à Porrentruy. La programmation, qui se veut « généraliste et diversifiée », regroupe 15 formations d’artistes de différents styles musicaux. Rock, pop, électro punk, hip-hop chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur. Après une édition 2024 plus internationale avec quatre groupes venant de l’étranger, cette année, l’organisation propose une programmation intégralement suisse à l’exception d’un groupe (Article 15). Le festival fait également la part belle aux artistes de la région avec trois groupes jurassiens (Jetzt, Santa & Ana et Fall Of Leviathan). Cette année encore le festival sera gratuit pour tous afin d’être accessible au plus grand monde.