L’Aventure Jura parc reprend vie

Cinq parcours à tester

Depuis lundi, une entreprise genevoise spécialisée dans la réalisation de parcours d’accrobranche est à pied d’œuvre pour installer les différentes structures. « On commence par mettre les plateformes en premier lieu, ensuite on vient mettre les câbles de jeux, on vient mettre le jeu et puis ensuite on met le câble de ligne de vie », décrit Frédéric Périard. Le Bruntrutain a lui-même imaginé les différents parcours avec cette même entreprise. « Avec l’habitude, on voit quel jeu pourrait fonctionner entre deux arbres. » /ncp