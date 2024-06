Vingt ans de Fourchette verte dans l’assiette

Vingt ans de promotion d’un comportement alimentaire sain. La section jurassienne de Fourchette verte fête cet anniversaire cette année avec un slogan : alimentation équilibrée et plaisir vont de pair. Ainsi couvrir les besoins nutritionnels de notre organisme ne doit pas se faire au détriment du goût, selon le communiqué de presse. A travers le canton, ce sont 23 établissements qui sont labellisés et servent chaque jour 1600 menus Fourchette verte. Si en 2004, l’objectif était de faire connaître le programme auprès des professionnels de la restauration, aujourd’hui l’accent est porté sur la communication afin de toucher un maximum de personnes, selon Floriane Chételat. La coordinatrice du projet, hébergé par la Fondation O2, rappelle qu’il est « très important à l’heure actuelle de prendre en compte l’alimentation. » Le surpoids et l’obésité sont des thématiques toujours bien présentes. Pour promouvoir un mode de vie sain, la section jurassienne de Fourchette mise aussi sur la publication de recettes alliant équilibre et santé.