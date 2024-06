Le sang jurassien du général de Gaulle

Un peu de Charles de Gaulle en Ajoie. À l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Charles de Gaulle et la Suisse, une histoire intime et complexe », les lointains parents du général étaient présents mardi au Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy. Mais les origines ajoulotes, via l’arrière-arrière-arrière-grand-père François Ignace Nicol, né en 1742 à Porrentruy, ne sont apparues que bien après la mort du général. Ainsi il n’a jamais eu l’occasion de venir dans le Jura rencontrer ses cousins de sang, notamment Romain Nicol et Ginette Caillet-Nicol. Eux aussi ont découvert il y a quelques années ce lien : « On est plutôt fier. » Toutefois, Ginette Caillet-Nicol ne sent évidemment pas de lien de parenté avec le militaire. « Je ne me tiens pas droite comme le général de Gaulle ! », sourit-elle. Son neveu, Romain Nicol, complète que la stature du général de Gaulle met tout à coup notre famille en lumière. « Ça remonte quand même si longtemps en arrière, que ça reste un peu anecdotique », relève le Bruntrutain. Le concepteur de l’exposition, Philippe Pichot, a fait remarquer avec une pointe d’humour que ce sont peut-être les gênes suisses du général qui lui ont légué sa taille et sa vocation militaire, puisque François Ignace Nicol était au service de Louis XV et mesurait 1m78. /ncp