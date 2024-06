Mout’art ravit les artistes

Ils étaient 28 artistes à exposer leur savoir-faire à Mout’art. Le marché qui s’est tenu dimanche au Musée jurassien des Arts à Moutier a vécu sa 5e édition. Peinture, collage, sculpture, bijouterie, gravure, autant d’œuvres qui avaient leur place dans le grand bâtiment. C’est le Club jurassien des Arts qui porte la manifestation avec à sa tête une nouvelle présidente. Agée de 26 ans, Océane Forsinetti et son comité souhaitent donner une nouvelle impulsion au monde culturel. « On aimerait vraiment lancer un regain culturel », relève la Prévôtoise. La jeune femme se réjouit que l’événement a attiré des personnes très diverses. Et parmi les artistes présents, beaucoup reviennent d’année en année. Le mélange des genres entre art et fête séduit les exposants. /ncp