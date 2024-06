Des pluies problématiques pour l’agriculture

Des herbes hautes dans les prairies toujours gorgées d’eau. L’image est rare début juin et illustre le retard pris dans le travail agricole en raison des pluies abondantes de ces dernières semaines. En plaine, les foins auraient par exemple déjà dû être fauchés. « Cela commence à poser problème, les herbages deviennent vieux et le fourrage devient jaune par-dessous. Il n’est presque plus utilisable pour fourrager des bêtes », s’inquiète Nicolas Pape, agriculteur à Pleigne et président d’AgriJura. Dans l’idéal, les paysans auraient besoin d’un à deux jours pour que l’herbe sèche puis de 3 à 4 jours pour faire du foin sec. Seulement 2 à 4 jours sans précipitations sont annoncés cette semaine. La fenêtre est étroite mais le retard s’accumule... « C’est une fenêtre dans laquelle il faudra se lancer, j’espère que ça ira. On nous annonçait le retour des orages vendredi, et on parle déjà de jeudi après-midi ! On doit scruter le temps de demi-journée en demi-journée », souffle Nicolas Pape.