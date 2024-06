Il n'y avait plus de trafic sur l'A16 entre Boncourt et Porrentruy Est ce lundi en début d'après-midi. La police cantonale jurassienne a annoncé la fermeture du tronçon dans les deux sens en raison de « causes techniques ». L'autoroute a rouvert après une perturbation d'environ 30 minutes. /emu-gtr