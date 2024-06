Le Jura pourrait se doter d’une stratégie globale en matière d’intelligence artificielle

L’Etat jurassien doit élaborer un plan d’action en matière d’intelligence artificielle. C’est ce que demande Gauthier Corbat (Le Centre) pour l’ensemble de l’administration publique et parapublique du canton dans une motion déposée au Parlement. Le député du Centre avance que l’apport de l’IA apparait comme porteur de défis, mais aussi d’opportunités dans le cadre de la restructuration de l’Etat. L’élu de Vendlincourt estime que les différentes initiatives déjà lancées dans ce domaine par le canton méritent de faire partie d’une stratégie d’ensemble, munie d’axes forts et d’un suivi d’objectifs et de résultats. Cette intervention fait suite aux réponses données par le Gouvernement à une question écrite préalable. L’exécutif y soulignait le potentiel de l’intelligence artificielle dans le travail de l’administration publique dans trois domaines prioritaires : l’efficacité opérationnelle pour une automatisation des processus et des tâches répétitives, l’aide à la décision dans le traitement d’importantes quantités de données et l’amélioration des services aux citoyens, notamment via les assistants virtuels. Selon l’exécutif, 40% des métiers peuvent être améliorés à terme avec de l’IA, alors que 20% seront complètement automatisables. Gauthier Corbat demande ainsi un plan d’action qui inclut tout ce qui a trait aux outils développés concernant l’intelligence artificielle dans les services de l’Etat, mais aussi à la formation continue pour éviter une future pénurie de compétence dans ce domaine, ainsi qu'à la sécurité et à l’éthique dans ce domaine. /emu